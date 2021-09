A coordenadora do Bloco de Esquerda reforçou este domingo o apelo a que a população se mobilize e vote nas eleições autárquicas.

"O poder local tem uma importância muito grande e é bom que toda a gente possa vir, com o seu voto, ter a sua opinião sobre como deve ser organizada a sua autarquia. Que ninguém fique em casa, que venham votar", apelou Catarina Martins depois de votar em Vila Nova de Gaia.

Por volta das 10:00 horas, Catarina Martins garantiu que todo o ato eleitoral está a ser conduzido com segurança e que "há todas as condições para se exercer de forma segura e livre o direito de voto". A líder do BE agradeceu ainda o sentido de civismo das pessoas que estão a trabalhar nas mesas de voto.

"Hoje fazemos escolhas determinantes para a forma como a nossa vida coletiva é organizada", afirmou, realçando que o poder local "tem uma importância muito grande". "As Câmaras Municipais, Assembleias de Freguesia tomam todos os dias decisões que são determinantes para o nosso dia-a-dia", explica, acrescentado que os eleitores devem utilizar as urnas para expressar a sua opinião.

Ainda confrontada com a possibilidade de um aumento da taxa de abstenção, Catarina Martins prefere não fazer previsões: "Veremos como as coisas acontecem ao longo de dia" e reitera que "é importante que as pessoas se mobilizem e venham votar".