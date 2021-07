O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, apresentou oficialmente, esta segunda-feira, a candidatura a um novo mandato, comprometendo-se com creches gratuitas "para as famílias jovens da classe média" do município.

Num discurso que começou por inúmeros agradecimentos aos militantes do Partido Socialista e a António Costa, Fernando Medina anunciou uma recandidatura numa altura de "grave exigência individual e coletiva", fruto da pandemia de covid-19.

O agora candidato frisou que o futuro da cidade em contexto pandémico é o principal objetivo de um novo mandato, seja a nível dos projetos "Lisboa Protege" e "Renda Acessível".

A apresentação decorreu na Estufa Fria e contou com a presença do secretário-geral do PS, António Costa.

"Temos finalmente recursos que antes não tínhamos", explicou o secretário-geral do PS, lembrando as verbas incluídas no Plano de Recuperação e Resiliência, um investimento que é "para ser financiado pelo Estado mas executado pelos municípios".

"Se hoje temos um novo passe social isso deve-se a uma proposta de Fernando Medina ao Governo", enalteceu António Costa, acrescentando que este é um trabalho "para seguir", uma vez que "há muito para fazer na cidade".

Fernando, passados sete anos, é com muita satisfação que o PS se revê no teu trabalho", afirmou Costa.

Recorde-se que as eleições autárquicas estão marcadas para 26 de setembro.

Para a corrida à presidência da autarquia foram até agora anunciadas as candidaturas de Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança), João Ferreira (CDU), Bruno Horta Soares (IL), Nuno Graciano (Chega), Beatriz Gomes Dias (BE) e Manuela Gonzaga (PAN) e Tiago Matos Gomes (Volt).