O PS afirma estar confiante na vitória de Fernando Medina em Lisboa, mesmo apesar de as primeiras projeções darem um empate técnico com Carlos Moedas. A partir do Pátio da Galé, Duarte Cordeiro afirmou mesmo que, a confirmarem-se os resultados, "será a quinta vez consecutiva" que o partido vence na capital.

Fernando Medina é o presidente incumbente e tenta uma nova eleição, mas as projeções dão Carlos Moedas mais próximos do que o se julgava.

Estamos confiantes que vamos ganhar as eleições em Lisboa", afirmou.

Antes de soltar um "vamos à vitória", Duarte Cordeiro pediu "solidariedade e confiança" aos militantes presentes.

Em 2017 Fernando Medina conseguiu eleger sete dos dezassete deputados. As primeiras projeções apontam um resultado semelhante, mas com Carlos Moedas a andar entre os seis e os sete.