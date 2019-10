PS e PSD foram condenados em 10 mil euros cada um pelo uso indevido do tema 'Despacito', música que se tornou referência das candidaturas de José Carlos Rendeiro e Avelino Silva, que fizeram as suas próprias adaptações. A Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) condenaram agora os dois partidos num cúmulo de 20 mil euros.

A música, que se tornou um dos hits do verão de 2017, é protagonizada por Luis Fonsi, cantor porto-riquenho.

'Despacito' foi adaptado para as campanhas municipais do PS em Vila Pouca de Aguiar e do PSD na Póvoa de Lanhoso, acabando por resultar em sortes diferentes. José Carlos Rendeiro perdeu as eleições, enquanto Avelino Silva foi eleito presidente da Câmara Municipal da Póvoa do Lanhoso.

Os partidos ainda tentaram descartar as responsabilidades pelo uso indevido da música, alegando que as concelhias têm autonomidade e agem com essa conformidade, mas o Tribunal da Propriedade Intelectual e o Tribunal da Relação de Lisboa recusaram estes argumentos, pelo que PS e PSD terão de indemnizar a SPA.

Veja aqui o tema original: