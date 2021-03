Ricardo Baptista Leite será o candidato do PSD em Sintra.

O nome será anunciado na conferência de imprensa que Rui Rio dará esta tarde no Porto, para divulgar várias escolhas para as autárquicas.

A direção do PSD escolheu o deputado e médico, que ganhou visibilidade ao longo do último ano, por força da pandemia e dos assuntos de saúde permanentemente em discussão.

O processo de escolha do candidato por Sintra foi muito atribulado, com divergências que se prolongaram durante meses.

A concelhia aprovou oficialmente o nome do advogado António Pinto Pereira, que não agradou à direção do partido. Chegou a falar-se do nome de Pedro Santana Lopes, mas o candidato mais evidente seria Marco Almeida, que se candidatou nas duas últimas eleições contra Basílio Horta, primeiro como independente, tendo perdido por apenas um ponto, e em 2017 reconciliou-se com o partido, pelo que concorreu pelo PSD.