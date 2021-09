Foi com cânticos de vitória que Rui Moreira foi recebido na sua sede de campanha, pouco depois de saber que tinha vencido novamente as eleições autárquicas do Porto.

Num discurso cheio de emoção, e em claro apelo aos movimentos independentes (como é o seu), afirmou que "o partido que ganhou foi o Porto".

O Porto continuará a ser forte e independente e a ser forte na história de Portugal", disse, revelando já ter falado com os candidatos do PSD e PS.

Falando sobre a vitória na autarquia, foi individualizando os resultados, nomeadamente a vitória na freguesia de Campanhã, que classificou de "histórica".