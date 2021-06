Tiago Barbosa Ribeiro, atual presidente da Comissão Política Concelhia do Porto do PS, vai ser o candidato socialista à Câmara do Porto nas próximas eleições autárquicas.

“Eu não faltarei ao Porto. Apresentarei a minha candidatura à Câmara Municipal do Porto na reunião da Comissão Política Concelhia do PS que vai decorrer esta noite”, afirmou Tiago Barbosa Ribeiro.

A proposta de nomear Tiago Barbosa Ribeiro como candidato à presidência da Câmara do Porto será votada hoje, na reunião da Comissão Política Concelhia, que decorre a partir das 21:30.

Na conferência de imprensa convocada pelo partido para esta tarde, Tiago Barbosa Ribeiro disse ser tempo de "virar a página" e oferecer à cidade "um projeto autárquico alternativo que esteja à altura dos pergaminhos do PS no Porto".

"Não ignoro nenhuma das dificuldades desta candidatura, num contexto já de si complexo como a pandemia e não só (...) Como disse Mário Soares, só é derrotado quem desiste de lutar", afirmou.

Questionado pelos jornalistas se o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, António Costa, tinha concordado com a candidatura, Tiago Barbosa Ribeiro assegurou que a mesma "mereceu a confiança de todos os membros" do partido.

"Não podia partir para uma candidatura sem o apoio dos órgãos do PS", sublinhou.

Recorde-se que o secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, já tinha sido dado como candidato do PS no Porto, mas declinou o convite.

A Câmara do Porto é liderada pelo independente Rui Moreira.

São já conhecidas as candidaturas de Ilda Figueiredo (CDU), Sérgio Aires (BE), Vladimiro Feliz (PSD), Diogo Araújo Dantas (PPM), André Eira (Volt Portugal), António Fonseca (Chega) e a recandidatura do atual presidente da autarquia, o independente Rui Moreira.

As eleições autárquicas têm de ser marcadas pelo Governo para entre 22 de setembro e 14 de outubro.