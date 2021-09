O Presidente da República reagiu esta segunda-feira aos resultados das Eleições Autárquicas, confessando que "teria gostado" de uma maior participação por parte dos portugueses.

A taxa de abstenção nas eleições de domingo foi a segunda mais elevada em autárquicas, com 46,35% dos eleitores a não se deslocarem às urnas, um valor apenas ultrapassado em 2013, quando se atingiu o recorde de 47,40%.

Teria gostado de maior participação e de uma taxa de abstenção mais baixa", afirmou, atirando: "Esperava mais porque os portugueses viveram o que viveram em pandemia e verdadeiramente quando se diz que o voto é uma arma do povo, é um instrumento da democracia".

"Crises políticas nos próximos anos não fazem sentido"

Questionado pelos jornalistas sobre as consequências dos resultados autárquicos quanto ao Orçamento do Estado, Marcelo é muito claro: "Estamos numa legislatura que termina em 2023. Estamos a começar a aplicar fundos europeus e do PRR que são cada vez mais importantes"

Portanto, crises políticas nos próximos anos não fazem sentido", rematou o Presidente da República, reiterando: "Já disse uma vez, duas vezes, dez vezes, que daquilo que depender do Presidente da República, importa que haja Orçamento para o ano que vem e para 2023".

Já sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, Marcelo esclarece que a ideia não era regressar ao antes da pandemia, mas fazer para o futuro mais e melhor com as lições da pandemia.