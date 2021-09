Carlos Moedas foi a grande surpresa desta noite eleitoral. O candidato pela coligação “Novos Tempos" ganhou a Câmara Municipal de Lisboa com mais de 34% dos votos.

Fernando Medina surge em segundo lugar com pouco mais de 32%, seguindo-se a CDU com 10,97%, o Bloco de Esquerda com 6,30%, como quinta força política surge o Iniciativa Liberal com 4,30%, a seguir o Chega com 3,91% e o PAN com 2,61%.

Esta vitória de Carlos Moedas é surpreendente na medida em que todas as sondagens apontavam para uma vitória de Fernando Medina. A única dúvida é se conseguiria ou não conquistar a maioria absoluta.

No discurso de despedida, fortemente aplaudido, Medina disse que se trata de uma "derrota pessoal" e que não deve ser encarada como um "cartão amarelo, muito menos vermelho" ao Partido Socialista.

Já Carlos Moedas disse que venceu "contra tudo e contra todos", que se fez história na capital e sublinhou que a coligação que liderou "pode mudar o sistema".

Este ano, a corrida à câmara da capital contou com 12 nomes: Fernando Medina (coligação PS/Livre); Carlos Moedas (coligação PSD/CDS-PP/PPM/MPT/Aliança); Beatriz Gomes Dias (BE); Manuela Gonzaga (PAN); Bruno Horta Soares (IL); Nuno Graciano (Chega); Tiago Matos Gomes (Volt Portugal); João Ferreira (CDU); João Patrocínio (Ergue-te); Bruno Fialho (PDR); Sofia Afonso Ferreira (Nós, Cidadãos!); Ossanda Liber (movimento Somos Todos Lisboa).

Há quatro anos, em 2017, Medina foi eleito com 41,01% dos votos, seguido-se o CDS-PP/MPT/PPM com 21,05%, PSD surgiu como terceira força política com 11,18%, a CDU com 10,24%, o Bloco de Esquerda com 7,27% e o PAN com 3%.