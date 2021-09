No próximo domingo, 26 de setembro, dia de Eleições Autárquicas, os espectadores da TVI vão poder acompanhar uma emissão especial, sobre a disputa de 308 presidentes de câmaras municipais, os seus vereadores e assembleias municipais, bem como as 3091 assembleias de freguesia, das quais sairão os executivos das juntas de freguesia.

No site e app da TVI24, poderá acompanhar o apuramento dos resultados eleitoriais em tempo real, onde será disponibilizada a votação de todo o país. Os resultados oficiais começam a ser divulgados a partir das 21 horas e terão atualização ao segundo.

Na TVI24, a emissão especial eleições autárquicas começa às 18:30, apresentada pela jornalista Carla Moita, a partir de vários pontos de direto do país e com os comentários de do diretor de Informação da TVI, Anselmo Crespo, do diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e da editora executiva da TVI24 Paula Costa Simões. Nesta emissão, serão analisados os números da abstenção e serão antecipados os cenários que podem sair desta noite, com as respetivas consequências e impacto que terão para o futuro político do país.

Às 20:00, arranca a grande noite eleitoral na TVI, numa emissão conduzida por José Alberto Carvalho, Pedro Mourinho e Sara Pinto. A TVI irá divulgar uma grande sondagem que vai mostrar em que partido votariam os portugueses se fossem agora as legislativas, para além das grandes projeções à boca das urnas para saber quem ganha nas principais câmaras do país.

A TVI estará em direto das principais cidades do país, das sedes de campanha e nos locais onde se antecipa uma mudança de cor política.

“Com uma vasta equipa de repórteres espalhados pelo país, daremos os principais discursos da noite, ouviremos as reações dos líderes partidários e teremos a contabilização de resultados ao minuto, com análise de Sérgio Sousa Pinto, Manuela Ferreira Leite e Miguel Sousa Tavares”, destaca o Diretor de Informação da TVI.

Explorando todas as potencialidades tecnológicas do estúdio 360°, Anselmo Crespo adianta ainda que “numa emissão que se pretende muito dinâmica, a TVI fará uso da tecnologia disponível no estúdio de informação e irá acompanhar a contagem dos votos com recurso a realidade aumentada e a um grafismo eficaz e inovador.”

Noite dentro, já na TVI24, juntam-se ao painel da TVI os comentadores residentes Filipe Santos Costa, Sérgio Sousa Pinto e Sebastião Bugalho, que convidam para a emissão especial do programa “Lei da Bolha” a comentadora da TVI24 Maria João Avillez.

No digital, o site e app da TVI24 terão os resultados das eleições autárquicas em tempo real, disponibilizando a votação de todo o país. Os utilizadores poderão acompanhar ao minuto todas as notícias, vídeos e análises dos especialistas políticos sobre os resultados eleitorais. Além disso, poderão também acompanhar toda a emissão em simultâneo da TVI e TVI24 em livestreaming.