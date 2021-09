O candidato do PS à Câmara Municipal do Porto, Tiago Barbosa Ribeiro, é o entrevistado desta quinta-feira à noite, na TVI24.

O ciclo de entrevistas e debates para as eleições autárquicas do dia 26 de setembro começou esta quarta-feira, com a candidata da CDU no Porto, Ilda Figueiredo.

A entrevista começa às 22:00 e será conduzida por Carla Moita.