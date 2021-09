João Ferreira é candidato à presidência da câmara de Lisboa pela CDU. De acordo com a sondagem esta quarta-feira divulgada pela TVI, se as eleições fossem hoje, esta força política ficaria em terceiro lugar, atrás de Fernando Medina do PS e de Carlos Moedas, do PSD.

"CDU está pronta para disputar e assumir todas as responsabilidades", avançou o candidato, dizendo que Lisboa só "tem a ganhar" com uma intervenção ativa do partido na cidade.

João Ferreira explicou ainda que não se candidata a nenhum pelouro mas sim à presidência de câmara. "Candidato-me não a pelouros, candidato-me à presidência da Câmara Municipal de Lisboa".

Fim do Aeroporto Humberto Delgado

Relativamente ao Aeroporto Humberto Delgado, na Portela, Lisboa, o recandidato à CDU acredita que a capital não pode continuar com um aeroporto na capital.

"Esta é uma evidente falta de visão estratégica sobre o presente e o futuro da cidade por parte de Fernando Medina. Lisboa não pode continuar a conviver com esta aberração - que não encontramos em nenhuma outra capital europeia - que é termos o principal aeroporto do país a crescer dentro da cidade".

"Montijo não pode crescer, ao contrário de Alcochete. Montijo está limitado à partida ao tráfego que pode receber e irá deixar sempre em Lisboa um pesado fardo nos impactos na saúde e no ambiente", explicou João Ferreira, justificando o porquê de defender que a construção do novo aeroporto aconteça em Alcochete.