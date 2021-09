O independente Rui Moreira vai ganhar as eleições para a Câmara Municipal do Porto com uma margem confortável, podendo mesmo chegar à maioria absoluta, segundo a projeção da Pitagórica para a TVI.

O atual autarca portuense conquistará entre 39,2 a 45,2 por cento dos votos, o que garantirá entre seis a sete mandatos. Neste segundo caso, isso significará a maioria absoluta. Recorde-se que, atualmente, Moreira já tem sete vereadores na Câmara.

O PS, com entre 13,7 a 19,7 por cento dos votos, está em risco de perder pelo menos um dos quatro mandatos, podendo eleger entre 2 a 3 vereadores.

Candidatos Percentagem Mínima Percentagem Máxima Mandatos Mínimo Mandatos Máximo Rui Moreira 39.2 45.2 6.0 7.0 PS 13.7 19.7 2.0 3.0 PPD/PSD 12.2 18.2 2.0 2.0 PCP-PEV 6.5 10.5 1.0 1.0 B.E. 5.3 9.3 0.0 1.0 PAN 1.2 5.2 0.0 0.0 CHEGA 0.8 4.8 0.0 0.0 Outros partidos/Brancos/Nulos 2.1 6.1 0.0 0.0

Já o PSD, com Vladimiro Feliz, pode aumentar de um para dois mandatos, com uma votação entre 12,2 a 18,2 por cento.

A CDU deverá manter a vereadora Ilda Figueiredo, com uma votação entre 6,5 a 10,5%.

O Bloco de Esquerda, com uma margem entre 5,3 a 9,3%, poderá ainda eleger um vereador.

Ficha Técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI com o objetivo de recolher informação sobre o comportamento de voto nas eleições autárquicas de 26 de setembro de 2021 nos concelhos de Lisboa e Porto.

O trabalho de campo decorreu no dia 26 de Setembro de 2021 Fora m recolhidas 6206 em Lisboa e 5390 no Porto simulações de voto em tablet depois dos eleitores terem votado.

A amostra foi recolhida de forma aleatória em 10 freguesias 55 assembleias de voto) A Taxa de resposta foi de 58 05 Lisboa) 61 64 Porto) e e a direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva.

A ficha técnica completa bem como todos os resultados foram depositados junto da Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.