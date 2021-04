A comissão promotora do desfile comemorativo do 25 de Abril de 1974 na Avenidade da Liberdade, em Lisboa, decidiu esta sexta-feira abrir o evento à participação de todas as entidades interessadas, embora estabelecendo regras por causa da pandemia.

Em comunicado, a comissão pede a “todos os interessados" na participação no desfile "que não estejam integrados nas organizações que constituem a comissão promotora” que cumpram as regras sanitárias impostas pela Direção-Geral da Saúde.

A decisão anteriormente tomada limitava a participação às entidades que integram a comissão promotora, o que levou a uma polémica com os partidos Iniciativa Liberal e Volt Portugal, que estavam impedidos de participar.

A decisão foi tomada numa reunião virtual da comissão promotora, composta por mais de 40 entidades, que começou pelas 15h30 e se prolongou durante cerca de quatro horas.