O Bloco de Esquerda apresentou, no Parlamento, um projeto de lei para nacionalização da TAP. O documento deu entrada no Parlamento esta quarta-feira e defende a “aquisição, por parte do Estado dos restantes 50% de capital da empresa”.

O Bloco de Esquerda propõe a nacionalização da TAP, com a aquisição, por parte do Estado dos restantes 50% de capital da empresa, por forma a ter a gestão executiva da empresa, de acordo com orientações claras de serviço público”, pode ler-se no documento.

O Bloco defende que “a gestão privada tem sido prejudicial para a TAP”. E acrescenta: “Num momento como o que vivemos atualmente, coloca-se de forma premente a decisão da renacionalização desta empresa estratégica para o Estado.”

A receita de ‘o Estado paga, mas não manda’ não serviu antes, não serve definitivamente agora.”

No documento, assinado pelos deputados do Bloco de Esquerda, pode ainda ler-se que “a privatização da TAP sempre se revestiu de muitas críticas” e que, na operação realizada em 2015, “as condições foram lesivas para o Estado”.

O resultado foi desastroso para o Estado: uma venda a preço de saldo por pouco mais de 10 milhões de euros. Este foi um excelente negócio para os privados (recorde-se que Neeleman recuperou a sua companhia aérea, a Azul, à custa deste negócio), mantendo o Estado e a banca nacional como garantes do negócio, quer no que se refere ao passivo, quer no que se refere à dívida entretanto renegociada”, justificam.

Os deputados bloquistas defendem que a recuperação de capital da companhia, em 2016, realizada pelo Estado não foi suficiente: “A recuperação de uma posição acionista de 50% do capital da TAP não é a reversão da privatização. Significando um avanço de sublinhar, não representou uma posição maioritária do Estado no capital social da empresa.”

A forma como esta administração tem lidado com os seus trabalhadores já depois do Estado ter 50% do capital demonstra bem como esse processo foi incompleto e não trouxe garantias do ponto de vista dos direitos laborais. O resultado da gestão privada revela-se sempre de forma cristalina durante uma crise”, acrescentam, referindo-se ao despedimento de “centenas de trabalhadores” e a entrada em “lay off para cerca de 9000 trabalhadores”.

O Bloco de Esquerda sempre se opôs à privatização da empresa.

O Bloco vai levar este projeto de lei à próxima conferência de líderes, para que o seu agendamento seja feiro com caráter de urgência.

Bloco de Esquerda e PCP têm vindo, nos últimos meses, a defender o controlo público da TAP, em especial após o início do surto epidémico causado pelo novo coronavírus, tendo o ministro das Finanças, Mário Centeno, admitido a nacionalização da empresa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 218 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.