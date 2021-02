É o Parlamento como nunca o viu, literalmente aos quadradinhos. "Fora de Lei" é o mais recente projeto da Assembleia da República, uma banda desenhada que pretende retratar os debates parlamentares ao longo de 200 anos de história.

Muitos debates foram verdadeiros duelos, acesos, divertidos e alguns passaram mesmo das palavras aos atos.

O objetivo, sublinha a Assembleia da República, é "dar a conhecer a dinâmica das intervenções parlamentares, incluindo os apartes e as especificidades características de cada época, tais como como a forma de os deputados se dirigirem à câmara ou de se interpelarem".

Da Monarquia Constitucional ao século XXI, serão vários os episódios de debates reais, com um lançamento periódico, no site da AR e nas suas redes sociais, a começar já nesta quarta-feira.

O primeiro debate, que tem seis episódios, retrata o ambiente parlamentar no início da era do Cabralismo.

Na sessão de 19 de agosto de 1842, Costa Cabral, Ministro do Reino, apresentava uma proposta para a nomeação de uma Deputação para felicitar a Rainha D. Maria II pelo nascimento do seu filho, o Infante D. João. A ser votada sem discussão, a proposta serve de ocasião para os protestos dos Deputados José Estêvão de Magalhães, Mesquita Gavião e Almeida Garrett, que se queixam de não lhes ser dada a palavra", descreve a Assembleia da República.

Além do retrato em banda desenhada, o Parlamento também disponibiliza, em texto, o debate completo.

Outros episódios, de diferentes épocas parlamentares, estão já em preparação.

Este projeto da Assembleia da República insere-se numa política de aproximação do Parlamento aos cidadãos, que já explicou temas, com recurso a vídeos e gráficos, como os Orçamentos do Estado ou a lei da Eutanásia.