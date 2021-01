O deputado do PSD Ricardo Baptista Leite criticou esta quinta-feira as “meias medidas” anunciadas pelo Governo para combater a pandemia, considerando que a manutenção dos estabelecimentos de ensino abertos durante um confinamento generalizado é contraproducente.

A razão pela qual estamos nesta situação, depois de quatro meses sucessivos de meias medidas, de medidas restritivas parciais no território nacional, resulta, primeiramente e principalmente, pela falta de preparação do outono e inverno”, considerou o deputado social-democrata Ricardo Baptista Leite, em declarações aos jornalistas no parlamento.