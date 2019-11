O grupo parlamentar do PAN pediu esta quinta-feira a audição, na Assembleia da República, da ministra da Saúde e do bastonário da Ordem dos Médicos sobre o caso do bebé que nasceu com malformações graves.

Além de Marta Temido e Miguel Guimarães, o PAN quer chamar ainda ao parlamento a presidente da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), Sofia Nogueira da Silva.

O grupo parlamentar informa que pediu estas audições para que sejam dados esclarecimentos “sobre o caso do bebé nascido com malformações graves, que alegadamente não tinham sido detetadas nas ecografias obstétricas realizadas por um médico obstetra numa clínica privada em Setúbal”.

De acordo com o comunicado divulgado, “o requerimento para esta audição foi enviado hoje à presidente da Comissão Parlamentar da Saúde”.

Apesar de a Ordem dos Médicos ter já anunciado que estaria a tomar um conjunto de medidas relativamente a este e outros casos, o PAN entende que é urgente uma explicação, junto da Comissão Parlamentar de Saúde, sobre quais os objetivos e operacionalização destas medidas, bem como esclarecer de que forma se pode evitar que casos como este se repitam no futuro”, salienta o grupo parlamentar do Pessoas-Animais-Natureza.

O partido assinala igualmente que “as notícias veiculadas na comunicação social nas últimas semanas sobre este caso” desencadearam, “não só a divulgação de casos idênticos que envolviam o mesmo médico e a mesma clínica, como ainda pedidos de aconselhamento à Ordem dos Médicos por parte de pais e mães que estavam a ser acompanhados na referida clínica”.

Citada na nota, a deputada Bebiana Cunha aponta que “aqui está em causa, entre outros aspetos, a falta de fiscalização da Entidade Reguladora da Saúde a esta clínica em concreto, matéria que deve ser alvo” de uma análise por parte dos deputados.