O primeiro-ministro, António Costa, felicitou, este sábado, o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal e disse esperar que a festa "seja celebrada cumprindo as recomendações" da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem na rede social Twitter, o primeiro-ministro deu os "parabéns ao FC Porto pela conquista da Taça de Portugal, o mais popular dos troféus", este ano "sem a presença do público, nem animação no Jamor".

Parabéns ao @FCPorto pela conquista da Taça de Portugal, o mais popular dos troféus! Este ano sem a presença do público nem animação no Jamor, mas a conquista da Taça é sempre uma festa. Que seja celebrada cumprindo as recomendações da @DGSaude. Parabéns pela dobradinha!