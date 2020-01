O Boco de Esquerda considera que "não há condições para o partido votar a favor" do Orçamento do Estado e admite mesmo votar contra o documento.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, assinalou esta posição numa conferência de imprensa, este sábado, após uma reunião da Mesa Nacional do partido, em Lisboa.

Catarina Martins sublinhou, no entanto, que ainda decorrem negociações entre o BE e o Governo socialista de António Costa que poderão levar o partido a abster-se e a viabilizar o Orçamento.