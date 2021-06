O BE questionou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna sobre a possibilidade que avançou no parlamento de alojar temporariamente pessoas estrangeiras às quais foi recusada a entrada em Portugal em prisões como a de Caxias, considerando esta hipótese inaceitável.

O ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita], na audição regimental que decorreu no dia 2 de junho, quando questionado pelo grupo parlamentar do PSD sobre o ponto de situação relativamente à solução de Almoçageme para a construção de um centro de instalação temporária de pessoas migrantes e refugiadas às quais foi recusada a entrada em território nacional, declarou que está a ser ponderada como alternativa […] a possibilidade de usar a zona sul da prisão de Caxias, assim como soluções em Vila Real de Santo António e Alcoutim”, refere o BE na pergunta que deu esta sexta-feira entrada no parlamento.