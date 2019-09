A coordenadora do BE defendeu hoje que "o Governo nada teria feito" sem bloquistas e comunistas porque "as decisões da maioria foram graças aos três", considerando este acordo "a melhor notícia que Portugal teve nos últimos 4 anos".

Orgulhamo-nos do caminho feito e não discutimos quem é que teve a ideia de cada uma das medidas. O Governo nada teria feito sem o Bloco e sem o Partido Comunista Português", afirmou, Catarina Martins, num almoço na FIL, em Lisboa, a maior ação que o BE organiza durante esta campanha eleitoral para as legislativas.

Na perspetiva da líder do BE, "as decisões da maioria foram graças aos três" e os bloquistas gostaram "desta cooperação sempre que serviu para resolver os problemas deste país".

Três semanas antes das eleições de 2015 disse a António costa que faríamos uma maioria de governo se o PS aceitasse três condições: descongelar as pensões, não diminuir a contribuição das empresas para a Segurança Social e não facilitar os despedimentos", começou por lembrar.

O PS, segundo Catarina Martins, "na altura respondeu" com a continuação da "campanha a apelar à maioria absoluta, mas no dia das eleições, toda a gente ficou a saber que o Bloco de Esquerda mantinha o mesmo desafio que tinha feito, toda a gente sabia que era possível trabalhar para um acordo".

"E esse acordo foi a melhor notícia que Portugal teve nos últimos 4 anos e o Bloco orgulha-se do caminho que fez", enfatizou.