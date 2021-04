A coordenadora do BE defendeu esta terça-feira que se o país continuar a desconfinar das restrições para combater a epidemia covid-19 não há necessidade de se ir mantendo o estado de emergência.

“Se é para desconfinar, o estado de emergência não deve continuar”, declarou Catarina Martins, na sede partidária, em Lisboa, após mais uma audiência com o Presidente da República, a propósito do estado de emergência, e nova reunião de especialistas e peritos, responsáveis e decisores políticos, organizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

A líder loquista remeteu uma decisão sobre manutenção ou mudança do sentido de voto relativamente à renovação do estado de emergência, quinta-feira no parlamento, para um momento no qual já conheça o conteúdo do decreto presidencial.