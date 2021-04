A deputada do Bloco de Esquerda Sandra Cunha pediu esta quinta-feira a renúncia ao mandato depois de o Ministério Público ter solicitado o levantamento da imunidade parlamentar para a constituir como arguida num processo de discrepâncias com moradas indicadas no parlamento.

A informação foi avançada pela deputada nas redes sociais.

O MP pediu o levantamento da minha imunidade parlamentar para ser constituída arguida na sequência da identificação de discrepâncias nas moradas que indiquei ao Parlamento entre 2017 e 2018 e que esclareci oportunamente, quando as corrigi. — Sandra Cunha (@sandracunhabe) April 15, 2021