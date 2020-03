O deputado municipal do Bloco de Esquerda Pedro Lourenço foi na segunda-feira expulso da sessão da Assembleia Municipal do Porto por estar a filmar uma intervenção do partido e ter "recusado” a ordem para parar.

Em declarações à Lusa, Pedro Lourenço explicou ter sido expulso por ter "recusado a ordem [de um funcionário camarário] para parar de filmar".

O presidente da Assembleia Municipal deu ordem de expulsão e chamou a Polícia Municipal para me tirar da sala por eu estar a filmar a intervenção da Susana Constante Pereira [também deputada do BE]", disse o deputado do Bloco, acrescentando: “É uma sessão pública e eu recusei a ordem para parar de filmar".

Por esse motivo, o deputado, acompanhado por um agente da Polícia Municipal, foi obrigado a retirar-se da sala onde decorre a sessão da Assembleia Municipal.

Perante a situação, a deputada do BE Susana Constante Pereira afirmou que o partido vai fazer uma queixa formal sobre o sucedido.