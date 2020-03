Os partidos reagiram às medidas anunciadas pelo Governo relativamente ao estado de emergência, que está em vigor em Portugal desde esta quinta-feira.

O porta-voz do PAN, André Silva, considerou que as medidas do estado de emergência para conter a pandemia de Covid-19 "parecem adequadas", mas salientou que deve haver espaço para um reforço caso seja necessário.

Em declarações à agência Lusa André Silva afirmou que parecem "adequadas porque anteveem um gradualismo".

Na medida em que aquilo que são, por um lado, as restrições de circulação de pessoas, e aquilo que são também as restrições de atividades comerciais, que ficam só, no fundo, restritas aquelas que vendem serviços e bens essenciais, parecem-nos, nesta primeira fase, medidas que são adequadas para tentar circunscrever o vírus", indicou.

O líder do partido Pessoas-Animais-Natureza ressalvou, porém, que não consegue "afirmar se são as medidas mais adequadas ou se deviam ser ainda mais restritas", defendendo que, atentando nos exemplos de outros países, "deve existir a maior contenção possível do vírus, através do maior isolamento".

Há aqui um dever especial proteção e um dever geral de isolamento", salientou, e, apesar de acreditar que "a maioria das pessoas ficarão" em "isolamento quase total", não descartou um certo receio de que esse pedido não seja acatado por todos.

O incumprimento é punido por "crime de desobediência", explicou, cabendo a fiscalização às forças de segurança.

Esperemos que, com o evoluir da situação, por um lado, e se existirem incumprimentos, que se possam reforçar estas medidas de isolamento", vincou o porta-voz do PAN.

André Silva mostrou-se ainda preocupado com a economia, que "não pode parar", e pediu ao Governo que leve a cabo medidas de prevenção para evitar "repercussões mais gravosas mais tarde".

O porta-voz do PAN revelou ter “bastante preocupação” com a situação atual e o fecho dos estabelecimentos, antevendo “um possível cenário de crise, de recessão”.

Considerando que a banca “tem especiais responsabilidades”, o PAN pediu também que “todas as moratórias que foram implementadas para a Caixa Geral de Depósitos possam ser estendidas também à banca privada”.

O PAN aproveitou ainda para reiterar a preocupação com os idosos e as pessoas e situação de sem-abrigo, pedindo “serviços de proximidade” que prestem acompanhamento e transmitam informação.

Acima de tudo vamos estar muito atentos e muito vigilantes à evolução do surto em Portugal, do comportamento social e, se necessário for, exigiremos do Governo medidas mais restritivas ao nível da circulação e deslocação de pessoas”, vincou.

Reação do Bloco de Esquerda

O líder parlamentar do Blcoo de Esquerda (BE) acusou o Governo de "uma enorme omissão" nas medidas hoje aprovadas em Conselho de Ministros, dizendo que não respondem "à enorme vaga de despedimentos que está a ocorrer" devido à pandemia de Covid-19.

Numa declaração gravada em vídeo na Assembleia da República e enviada à comunicação social, Pedro Filipe Soares divide em dois grupos as medidas hoje apresentadas pelo Governo, considerando que no primeiro - relativo às medidas de isolamento social - "materializa o que já é uma prática social" de cada um e que tem "enchido o país de orgulho".

No que diz respeito à atividade económica, há uma enorme omissão: o Governo nada apresenta para responder à enorme vaga de despedimentos que está a ocorrer, particularmente de trabalhadores precários, de contratos a termo, e essa resposta social de impedir os despedimentos neste momento tão crítico é o que é necessário fazer", defendeu o líder parlamentar do BE.

Para Pedro Filipe Soares, "essa omissão tem de ser colmatada rapidamente", para garantir proteção ao emprego e aos trabalhadores.

Reação do Chega

O deputado único do Chega, André Ventura, defendeu que o encerramento total de fronteiras poderia ter evitado algumas medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, de forma a concretizar o estado de emergência decretado.

O Chega queria deixar muito claro que a razão de estarmos a tomar agora estas medidas, contra o comércio, contra a restauração, contra os espaços públicos, foi por não termos antes sido capazes de encerrar fronteiras, de encerrar espaços, de fecharmos e salvarmos aquilo que podia ser salvo", argumentou André Ventura, num vídeo enviado às redações.

A reação surgiu no seguimento das declarações do primeiro-ministro, António Costa, que falou hoje em conferência de imprensa no Palácio da Ajuda, em Lisboa, realizada após o Conselho de Ministros de mais de sete horas para aprovar medidas para aplicar o estado de emergência decretado na quarta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O deputado único referiu ainda que Portugal continua a receber "voos de países da União Europeia onde a incidência do vírus é elevadíssima", sem qualquer tipo de controlo.

O Chega lembrou que "desde o início que quis o estado de emergência" e por isso compreende as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro", no entanto, considerou que "estas medidas só são tomadas agora, de forma tardia, porque outras não foram tomadas no tempo em que deviam ser tomadas".

Para o partido, medidas como o "confinamento obrigatório de pessoas sob vigilância ativa, de doentes comprovadamente infetados" deveria ter sido imediatamente implementado, tal como o encerramento de fronteiras, "logo que se demonstrou que este vírus não conhecia fronteiras e era dos mais perigosos do ponto de vista da sua disseminação e da contaminação".

André Ventura concluiu com uma mensagem de apoio e solidariedade "para todos aqueles que estão na linha da frente na luta contra esta pandemia", endereçando-se por fim, aos países que "fecham fronteiras e impedem o repatriamento" de alguns portugueses: "Não se ficarão a rir depois disto".

Será tempo depois de ajustar contas, agora é tempo de unidade", concluiu o deputado.

Reação da Iniciativa Liberal

A Iniciativa Liberal (IL) considerou que "faltou a coragem para agir sem esperar pelo momento político mais seguro" e que as medidas anunciadas pelo governo após o Conselho de Ministros "não careciam da declaração de estado de emergência".

As medidas que o governo estava a tomar de forma reativa eram insuficientes face à real evolução da epidemia em Portugal. Perdeu-se tempo", afirmaram os liberais, numa nota escrita enviada à imprensa.

A Iniciativa Liberal considerou ainda que "estas medidas não careciam da declaração do estado de emergência para serem decididas, já que as Leis de Bases da Saúde e da Proteção Civil habilitavam o Governo para todas estas medidas".

Face ao civismo e comportamento exemplar demonstrado pela generalidade dos portugueses nesta crise, consideramos a declaração do estado de emergência extemporânea", aditaram.

Os liberais lembram um documento, apresentado na semana passada em reunião com o primeiro-ministro, com um conjunto de medidas a ser tomadas de imediato do qual faziam parte "o controlo efetivo de fronteiras, o encerramento dos serviços, públicos e privados, não essenciais e a criação de um gabinete de crise, o qual finalmente apareceu", pode ler-se na mesma nota.

Faltou a coragem para agir sem esperar pelo momento político mais seguro e sem a atribuição de poderes extraordinários a um estado que não usou os que tinha para agir mais cedo", criticam os liberais.

A IL garantiu que irá manter a "postura de colaboração atenta que adotou desde o início desta crise de saúde pública", considerando prioritária "a preservação da capacidade de atuação de todos os profissionais de saúde".

Tal implica a existência de equipamentos de proteção individual para todos e que estes profissionais sejam os primeiros sujeitos de um grande esforço de alargamento do programa de testes de despiste desta doença", sustentam.

Reação do CDS

O líder parlamentar do CDS-PP, Telmo Correia, afirmou que as medidas do estado de emergência para conter a pandemia de Covid-19, apresentadas hoje pelo primeiro-ministro “merecem o apoio e a concordância” do partido.

Estas medidas merecem o nosso apoio e merecem a nossa concordância”, afirmou.

Telmo Correia observou que António Costa entendeu “não avançar para uma quarentena mais compulsiva” para a generalidade da população.

Eu não consigo dizer se estas medidas serão suficientes, eu espero que sejam”, observou o centrista.

Considerando que “a grande alteração do dia de ontem [quarta-feira] para o dia de hoje é o encerramento generalizado do comércio”, o deputado do CDS pediu ao Governo que implemente medidas para acautelar as perdas este setor.

Telmo Correia congratulou-se também com o anúncio da constituição de um gabinete de crise, que incluirá vários ministros, ressalvando porém que a proposta do seu partido seria de um conselho “mais alargado”, enquanto “este é essencialmente governamental”.

Indicando que a situação “implica um acompanhamento diário, momento a momento”, o CDS salientou que espera que “este gabinete vá respondendo”.

Apoiamos as medidas que estão a ser tomadas, parecem-nos relevantes”, mas “não nos demitiremos de acompanhar”, vincou Telmo Correia.

Reação do partido "Os Verdes"

O Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) destacou a "sensatez" das medidas do estado de emergência para conter a pandemia de Covid-19, mas pediu uma "responsável fiscalização para impedir que empresas se possam vir a aproveitar da situação".

Apesar de destacar a "sensatez do Governo no que diz respeito à assunção de uma postura de natureza gradual, em função do estritamente necessário no que diz respeito ao alcance das restrições dos direitos e liberdades dos cidadãos", o partido deixou um alerta.

Os Verdes não podem deixar de reafirmar a sua preocupação quanto à necessidade de uma séria e responsável fiscalização para impedir que empresas se possam vir a aproveitar da situação, não só no que diz respeito à política de preços dos bens, como também no se refere ao eventual desrespeito pelos direitos dos seus trabalhadores", refere o PEV, em nota escrita enviada à imprensa.

Por outro lado, o partido ecologista disse ser "absolutamente prioritário que o Governo não poupe esforços no sentido de garantir a sobrevivência das nossas micro, pequenas e médias empresas, que vierem a ser penalizadas com as medidas hoje anunciadas".

O PEV elogiou a "postura sensata e responsável" dos portugueses, pedindo-lhes que continuem a cumprir "as orientações e recomendações das autoridades públicas", e salientando que "se a ameaça é coletiva, a resposta também terá de ser coletiva".