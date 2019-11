O antigo assessor do Bloco de Esquerda Mamadou Ba, anunciou, esta segunda-feira, que deixa o partido, do qual faz parte desde a fundação. A desvinculação do Bloco é anunciada através de um comunicado, meses depois de uma polémica em que esteve envolvido, por, num post da sua página do Facebook, se ter referido à polícia como a “bosta da bófia”. Em causa, estavam os confrontos no Bairro Jamaica, no Seixal.

A ligação com o Bloco de Esquerda que hoje termina, dura desde da sua fundação e, nesses 20 anos, para além da militância, partilhei responsabilidades coletivas enquanto membro da Mesa Nacional, da Comissão de Direitos e da Coordenadora Concelhia de Lisboa", escreve Mamadou Ba no Comunicado.

Mamadou explica que formaliza a desvinculação do Bloco, "depois de uma decisão tomada em janeiro deste ano, no rescaldo dos acontecimentos do Bairro Jamaica".

A minha desvinculação resulta de uma profunda divergência, pois o que renego não é o projeto que deu origem ao Bloco, mas no que o partido se tornou ao longo do tempo", acrescenta.

Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, afirma que continua "empenhado na luta política a partir da mobilização social e da militância antirracista".

Mamadou estava no Bloco desde a fundação do partido, em 1999. Chegou a ser membro da Mesa Nacional, da Comissão de Direitos e da coordenação da concelhia de Lisboa.