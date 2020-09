A deputada do BE Mariana Mortágua anunciou esta quarta-feira que o partido vai propor a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco para apurar todas as responsabilidades.

"O Novo Banco custou 8 mil milhões de euros ao Estado e aos contribuintes portugueses. Não é uma brincadeira, não era inevitável e é preciso apurar responsabilidades. É por isso que o grupo parlamentar do BE decidiu avançar para uma comissão de inquérito", revelou Mariana Mortágua numa conferência de imprensa no parlamento, em Lisboa.

Segundo a deputada, os bloquistas querem "apurar responsabilidades" porque não desistem "de proteger o interesse público".

"Não aceitamos que este buraco no Novo Banco seja inevitável e tenha que ser pago com o dinheiro de todas e de todos os contribuintes portugueses. Procuraremos transparência, procuraremos encontrar as decisões que poderiam ter sido evitadas e também os seus responsáveis", explicou.

Sobre o envio à Assembleia da República do relatório de auditoria, apresentado pelo Bloco de Esquerda, o Banco de Portugal refere "que se encontra sujeito a dever de segredo, nos termos previstos no artigo 80 do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, cuja violação pelo Banco de Portugal, implicaria, por sua vez, a cominação prevista no artigo 195 do Código Penal".

"Neste contexto, não se encontrando verificada nenhuma das circunstâncias legalmente previstas que determinam o afastamento do referido dever legal de segredo, o Banco de Portugal encontra-se impedido de proceder ao envio do documento solicitado", refere a nota do supervisor.