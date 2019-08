Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), não descarta um acordo com o Partido Socalista (PS) para formar Governo ou para assegurar uma maioria parlamentar, mas recusa a ideia de querer chegar ao Governo à boleia do PS. Na segunda parte da entrevista ao programa "Tenho Uma Pergunta Para Si", já na TVI24, Catarina Martins sublinhou que "o Bloco de Esquerda nunca contou com o Partido Socialista para nada".

"O BE não exige nem pede nada ao Partido Socialista. Nunca o fez. (...) Eu quero um Governo que seja capaz de respeitar os trabalhadores por turnos e acabe com o trabalho temporário. E sei que esse Governo só existe se o Bloco de Esquerda tiver foça suficiente."

A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a referir que, na atual legislatura, foi o PS quem falhou alguns dos pontos acordados: "O Bloco sempre foi a força da estabilidade. Nós, todos os acordos que fizemos e todas as negociações que fizemos levámos até ao fim, de uma forma muito segura e muito clara. E, se houve apartidos que teve ziguezagues e recuos, volta e meia, foi o Partido Socialista, não foi o Bloco de Esquerda."

Catarina Martins considera natural que a discussão nesta pré-campanha seja em torno de um eventual novo acordo entre o PS e os partidos à sua Esquerda, porque existe uma preocupação em torno de um Governo com maioria absoluta.

"Eu acho qeu as pessoas se lembram do que foram as maiorias absolutas em geral e do PS também. Devo dizer que a Direita não tem um grande programa (…) por isso, parece-me natural que o debate no país seja se queremos uma maioria absoluta ou não."

A também deputada do Bloco de Esquerda reconhece que a legislatura que agora termina não foi só rosas e que "foi muito marcada pela tensão entre o PS e os partidos que foram seus parceiros de coligação parlamentar".