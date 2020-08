A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, afirmou esta quarta-feira que o seu partido “não faltará” à responsabilidade de contribuir para uma candidatura presidencial de esquerda na campanha e eleições de janeiro de 2021.

“Falo muitas vezes com a Marisa Matias” e sobre este tópico “também”, assumiu, quando questionada sobre a possibilidade de a eurodeputada voltar a ser o nome escolhido pelos bloquistas para concorrer a Belém, em entrevista por videoconferência à revista semanal Visão.

A líder bloquista considerou "muito importante que haja uma candidatura de esquerda, forte, que seja portadora do projeto para defender quem vive do seu trabalho, para defender o Serviço Nacional de Saúde (SNS)" e, "seguramente, o BE não faltará à necessidade desse caminho”.

Colocada perante a hipótese de apoiar a embaixadora Ana Gomes numa eventual candidatura, Catarina Martins praticamente descartou essa via.

Ana Gomes não se sabe sequer se será candidata. É uma pessoa pela qual tenho um enorme respeito. Mas inscreve-se numa tensão interna dentro do PS e num enorme incómodo que se compreende pela forma como o PS irá ou não apoiar Marcelo Rebelo de Sousa e como tudo foi feito. Claramente, o BE não faltará a essa responsabilidade (uma candidatura da esquerda)”, concluiu.