A candidata presidencial apoiada pelo Bloco de Esquerda vai estar na segunda-feira no Jornal das 8 da TVI, onde vai ser entrevistada por Miguel Sousa Tavares.

Esta que vai ser a quarta entrevista aos candidatos a Belém, depois de André Ventura (Chega), Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal) e João Ferreira (PCP).

Marisa Matias voltou a apresentar-se à corrida eleitoral para o Palácio de Belém, depois de em 2016 a eurodeputada e dirigente do BE ter conseguido o melhor resultado de sempre de um candidato presidencial da área política bloquista, ficando em terceiro lugar, com 10,12% dos votos.

Esta será a quarta vez que Marisa Matias irá protagonizar uma candidatura bloquista, tendo duas sido como cabeça de lista ao Parlamento Europeu (2014 e 2019) e a outra como candidata apoiada pelo BE às últimas presidenciais.

O critério definido pela TVI abrange candidatos com apoio parlamentar declarado ou que reúnam apoios no parlamento.