Portugal recebeu este domingo um grupo de 80 refugiados de nacionalidade afegã, elevando para 178 o total de cidadãos que chegaram do Afeganistão na sequência da crise humanitária provocada pela chegada dos talibãs ao poder no Afeganistão.

Segundo o comunicado do Governo, a maioria destas 80 pessoas são atletas da equipa de futebol feminino e seus familiares.

O grupo foi acolhido provisoriamente em unidades de acolhimento da Grande Lisboa, devendo ser transferidos, posteriormente, para habitações autónomas de norte a sul do país.

No final de agosto, o ministro da Administração Interna disse que Portugal tem capacidade financeira para acolher “na casa das centenas” de refugiados afegãos, com prioridade para mulheres, crianças, ativistas e jornalistas.

Em Portugal temos capacidade financeira, no âmbito do Fundo Asilo e Migração gerido pelo Ministério da Administração Interna, para acolher, com os atuais recursos, pessoas na casa das centenas”, declarou Eduardo Cabrita.