O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina (PS), anunciou hoje que Celeste Correia passa a integrar o executivo, substituindo o vereador da Proteção Civil, Carlos Castro, que se demitiu depois de ter sido vacinado contra a covid-19.

O chefe do executivo municipal prestou esta informação no início da reunião pública da autarquia, a decorrer hoje à tarde por videoconferência.

Celeste Correia, de 72 anos, que já exercia as funções de vereadora em regime de substituição, foi deputada à Assembleia da República pelo Partido Socialista durante vários anos.

Questionado pelo vereador do CDS-PP, João Gonçalves Pereira, Medina não adiantou qual o pelouro que a nova vereadora irá assumir, remetendo essa informação para um despacho a ser publicado “em breve”.

O autarca avançou apenas que os pelouros da Higiene Urbana e do Desporto passarão a ser responsabilidade do vereador do Ambiente, José Sá Fernandes.

Carlos Castro (PS) renunciou ao cargo de vereador da Proteção Civil em 16 de fevereiro, depois de ter sido vacinado contra a covid-19 quando foram administradas doses que sobraram dos lares.

Na altura, o município indiciou que o pelouro da Proteção Civil passará a ser assumido pelo vereador Miguel Gaspar, detentor das pastas da Mobilidade, Segurança, Economia e Inovação.