A CDU apresentou queixa na PSP contra desconhecidos por furto e destruição de estruturas de propaganda nas cidades de Coimbra e Figueira da Foz, anunciou esta segunda-feira aquela estrutura partidária.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a CDU denuncia que foi confrontada com o desaparecimento de estruturas metálicas com propaganda eleitoral para as legislativas de domingo, durante o fim de semana.

As estruturas desapareceram nas rotundas da Portela e da Avenida António Ferrer Correia com a Avenida Mendes da Silva, da Avenida Fernando Namora com a Avenida Elísio de Moura e na rotunda do Tovim", lê-se na nota.

Segundo os comunistas, desapareceram também estruturas de propaganda na zona da Gala, Figueira da Foz.

A CDU adianta que foi apresentada outra queixa por destruição, na baixa da cidade de Coimbra, de propaganda eleitoral referente ao comício de hoje à noite.

Citando a lei, a estrutura partidária de Coimbra salienta que o exercício de propaganda política é protegido pela Constituição da República, que prevê "Direitos, Liberdades e Garantias", cujos preceitos beneficiam de um regime de proteção reforçada.