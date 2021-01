A candidata a Presidente da República Ana Gomes afirmou esta quarta-feira que quer mobilizar os jovens em torno da sua candidatura e adiantou que, se for eleita, vai bater-se por uma "estratégia nacional de projeção da cultura".

Ana Gomes inaugurou esta quarta-feira o ciclo de sessões públicas 'online' "Portugal é comigo, Portugal é connosco", com uma conversa com a mandatária nacional da candidatura e presidente da Fundação Mário Soares, Isabel Soares, transmitida através das redes sociais.

Durante a iniciativa, a candidata considerou que um dos "grandes desafios" atuais é passar a mensagem aos jovens de que a democracia está em constante construção e afirmou que se candidata também pelos seus netos, pois não aceita entregar às novas gerações "uma situação em que eles se sentem desinteressados da construção democrática".

A candidata, que conta com o apoio do PAN e do Livre, defendeu que o país é dos jovens "e eles têm de assumir a responsabilidade de serem cidadãos", lamentando que alguns dão "a democracia por adquirida e outros desvalorizam".

Por isso, frisou que quer "muito que esta candidatura mobilize os jovens".

É aos jovens que quero chegar, e em particular às jovens", indicou, defendendo que o combate pelos direitos humanos passa também pelo combate pelos direitos das mulheres.

A militante socialista destacou a "diferença que uma mulher na Presidência pode fazer", desde logo "garantir que a paridade é cumprida".

Eu acho que é fundamental ter uma mulher na Presidência da República", concordou a mandatária, elogiando Ana Gomes por ser "frontal, corajosa e de esquerda".

Para Isabel Soares, Ana Gomes "é ouvida por toda a gente e é respeitada", e a sua candidatura "é de esperança", principalmente quando o país e o mundo atravessam "tempos altamente inquietantes".

Isabel Soares aproveitou para defender também que o PS deveria apoiar uma candidatura presidencial.

Outro dos temas abordados ao longo de quase 45 minutos de conversa foi a cultura e a crise que o setor atravessa na sequência da pandemia de covid-19.

É um dos setores que me preocupa muito", disse Ana Gomes, realçando que foi "dramaticamente afetado pela pandemia", que "expôs uma situação de descuido, de desleixo que é de décadas".

A candidata a Belém defendeu que se for eleita irá pugnar por "estratégia nacional de projeção da cultura", e pelo reconhecimento do estatuto profissional para estes profissionais, "e com proteção social" .

Para Ana Gomes, a cultura "une os povos e reforça a identidades nacional" e tem um "grande valor económico", pelo que é preciso que o Governo assuma "que a cultura precisa de dinheiro, de investimento".

E criticou a parcela do Orçamento do Estado destinada à cultura, considerando mesmo que "é ridículo".

A antiga diplomata defendeu ainda a "valorização da carreira docente" e sublinhou que o facto de existirem "só 0,6% de professores com menos de 30 anos é assustador e tem de ser revertido rapidamente".

Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro e esta é a 10.ª vez que os portugueses são chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

A campanha eleitoral decorre entre 10 e 22 de janeiro, com o país a viver sob medidas restritivas devido à epidemia. Concorrem às eleições sete candidatos, Marisa Matias (apoiada pelo Bloco de Esquerda), Marcelo Rebelo de Sousa (PSD e CDS/PP) Tiago Mayan Gonçalves (Iniciativa Liberal), André Ventura (Chega), Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rans, João Ferreira (PCP e PEV) e a militante do PS Ana Gomes (PAN e Livre).