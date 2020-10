O partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) anunciou, esta quinta-feira, que vai apoiar Ana Gomes na corrida a Belém.

Ana Gomes é uma candidata forte e independente, que vai ao encontro do ideário e valores do PAN. Fazemo-o porque Ana Gomes é a única candidata que se apresenta como progressista, humanista europeista e que sente a emergência climática que vivemos e as preocupações dos nossos jovens", disse a deputada Inês Sousa Real numa conferência de imprensa.



São oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa: André Ventura (Chega), o advogado e fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan Gonçalves, o líder do Partido Democrático Republicano (PDR), Bruno Fialho, a eurodeputada e dirigente do BE Marisa Matias, a ex-deputada ao Parlamento Europeu e dirigente do PS Ana Gomes, Vitorino Silva (mais conhecido por Tino de Rans), o ex-militante do CDS Orlando Cruz e, agora, junta-se João Ferreira do PCP.