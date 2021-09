É cada vez mais claro o desfecho eleitoral das autárquicas na cidade do Porto. A mais recente sondagem da TVI/Pitagórica, publicada esta quinta-feira, mostra o candidato independente Rui Moreira a liderar destacado a inteção de voto com 52,7%, bastante destacado do candidato socialista, Tiago Barbosa Ribeiro, que se tem 15,3% da intenção de voto.

Rui Moreira desceu 0,1 pontos percentuais em relação ao último inquérito, mas ainda assim aumenta a distancia para o segundo lugar, que cai 0,4 pontos percentuais.

O candidato PSD Vladimiro Feliz, que perdeu também 2,5 pontos percentuais e caiu para os 11,5% nas intenções de voto, uma das descidas mais acentuadas registadas pelos candidatos autárquicos à câmara do Porto, em relação à sondagem anterior.

Em sentido inverso está o candidato do Chega à câmara do Porto, António Fonseca, que sobe 0,9% para 2,7% das intenções de voto e aproxima-se da candidata do PAN, Bebiana Cunha, que tem 2,9% das intenções de votos.

Intenções de Voto

Rui Moreira (Independente) - 52,7% (9 a 8 mandatos)

Tiago Barbosa Ribeiro (PS) - 15,3% (2 mandatos)

Vladimiro Feliz (PSD) - 11,5% (1 a 2 mandatos)

Ilda Figueiredo (CDU) - 6,1% (0 a 1 mandato)

Sérgio Aires (BE) - 4,1%

Bebiana Cunha (PAN) - 2,9%

António Fonseca (CHEGA) - 2,7%

Diamantino Raposinho (Livre) - 0,7%

O candidato independente liderou com uma larga vantagem todos os indicadores analisados por esta sondagem. Rui Moreira, a par da candidata do PCP Ilda Figueiredo, registou um deslize na firmeza de voto.

No entanto, quando questionados sobre qual o candidato que irá vencer as próximas eleições para câmara do Porto, a maioria, cerca de 89% dos inquiridos, aponta o candidato independente como o vencedor. Um aumento de 6 pontos percentuais em relação à sondagem de há duas semanas anterior.

Apenas dois por cento dos inquiridos acredita numa vitória do candidato do PS ou do PSD.

Candidato mais competente

Rui Moreira - 53%

Tiago Barbosa Ribeira - 7%

Vladimiro Feliz - 8%

Outros - 6%

O domínio da candidatura de Rui Moreira não fica por aqui, com o candidato independente a levar a melhor sobre os restantes candidatos em todas as métricas. A vasta maioria dos inquiridos acredita que o atual presidente da câmara do Porto é o candidato com mais apoios, o mais competente, o que tem a melhor equipa e o mais próximo das pessoas.

Se os 44% dos cidadãos concordam que Rui Moreira é o que podia mudar o Porto para melhor e 45% classificam-no como o mais dinâmico, cerca de 24% das pessoas que responderam à sondagem não hesitam em classificá-lo como o mais arrogante.

Candidato mais arrogante

Rui Moreira – 24%

Tiago Barbosa Ribeira - 9%

Vladimiro Feliz - 5%

Outros - 14%

O cenário é idêntico quando os entrevistados foram questionados de qual o candidato que tem o melhor projeto que consideram melhor para o futuro do Porto.

Com melhor projeto para o Futuro de Porto



Rui Moreira - 53%

Tiago Barbosa Ribeira - 7%

Vladimiro Feliz - 8%

Outros - 6%

Esta sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TVI com o trabalho de campo realizado entre os dias 15 e 20 de setembro, com mais de 600 entrevistas telefónicas. A margem de erro máxima é de 4,08% para um nível de confiança de 95,5 por cento.