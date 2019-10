O líder da Iniciativa Liberal (IL), Carlos Guimarães Pinto, anunciou esta quarta-feira que abandona a liderança do partido, considerando que a sua missão está cumprida no “dia histórico” em que a força política se estreou com uma intervenção no parlamento.

Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive que abdicar de muito para fazer este caminho. Fi-lo numa altura em que ninguém o teria feito. Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais. Não me podem exigir mais”, anunciou Guimarães Pinto na rede social Facebook.

De acordo com o presidente demissionário da IL, “o partido começa agora uma nova fase, com um novo rosto e uma estratégia que tem necessariamente de ser repensada face às novas circunstâncias”.

A IL elegeu João Cotrim Figueiredo deputado à Assembleia da República pelo círculo de Lisboa, nas eleições legislativas, em que Guimarães Pinto liderou a lista do partido pelo Porto.

A publicação de Guimarães Pinto começa por aludir positivamente à intervenção de Cotrim Figueiredo no debate do programa de Governo hoje no parlamento.