Fernando Medina e Carlos Moedas vão enfrentar-se num frente a frente no dia 7 de setembro.

O único debate que junta os dois principais candidatos à Câmara Municipal de Lisboa terá transmissão na TVI e na TVI24.

O frente a frente vai abordar vários temas que marcam a campanha autárquica em Lisboa. Fernando Medina é o atual autarca e concorre a um novo mandato apoiado pelo Partido Socialista. Carlos Moedas é o candidato da coligação Novos Tempos que junta PSD, CDS/PP, Partido Popular Monárquico, Aliança e Partido da Terra.

O debate entre os dois candidatos acontece após o repto mútuo deixado através da Comunicação Social. No final do mês de julho, Fernando Medina mostrou-se disponível para debater diretamente com Moedas a visão de ambos para a cidade.

O candidato apoiado pelo PSD aceitou o desafio e encorajou o adversário a escolher local e data para o frente a frente. Vai ser no dia 7 de setembro, na TVI e na TVI24.