A decisão do Reino Unido retirar Portugal da lista verde do turismo não é alheia ao aumento de casos no concelho de Lisboa”, começa por afirmar, em comunicado, o candidato social-democrata, que encabeça a coligação Novos Tempos à autarquia lisboeta, que junta PSD, CDS-PP, PPM, MPT e Aliança.