A "Fábrica de Unicórnios" anunciada por Carlos Moedas durante a Web Summit deverá materializar-se no Hub Criativo do Beato, explicou o presidente da Câmara Municipal esta quarta-feira durante uma visita ao complexo que, cinco anos depois de ser anunciado, deverá abrir as portas no primeiro trimestre de 2022.

Aos jornalistas, Moedas anunciou ainda que Nuno Sebastião, fundador da Feedzai, será um dos rostos responsáveis para o desenvolvimento do conceito.

Nuno Sebastião, fundador de um dos 5 unicórnios portugueses foi, de resto, nomeado para Alto Comissário do Município para a Inovação, Ciência e Tecnologia.

A ideia é que a primeira fase desta "fábrica" seja implementada em 2022 e, para isso, Carlos Moedas vai reunir todas as segundas-feiras com as entidades envolvidas na implementação do projeto.

Referindo-se à Web Summit, e de olho onde poderá nascer a sua "Fábrica de Unicórnios", Moedas diz que o projeto "encaixa bem neste conceito que já existe no Hub Criativo do Beato", sublinhando que é aqui onde "faz sentido" ele existir, dada a envergadura de um complexo onde a Câmara Municipal de Lisboa já investiu 18 milhões de euros.

Carlos Moedas adianta que o nome dado à ideia não implica o seu comprometimento com empresas que valem mil milhões de dólares, antes é um chamamento para que os jovens empreendedores tenham no espaço ferramentas para desenvolver a sua empresa do zero.

Assim, explica, a "Fábrica de Unicórnios" deverá dedicar-se à "àqueles com excelentes ideias", levando-os a aprender a trabalhar essa ideia e a transformá-la num produto. Só assim conseguem criar emprego e riqueza.

O objetivo de tudo isto, afirma Moedas, é o de trazer a Lisboa "um novo ânimo" e uma melhor concretização entre o sonho dos empreendedores e os detalhes que os levam a ser bem sucedido.

Contudo, o autarca foi confrontado com queixas de alguns promotores sobre o avanço das obras no Hub Criativo do Beato, que foi anunciado há cinco anos atrás e que só deverá ter a primeira inauguração - o edifício da Factory - no primeiro trimestre de 2022.

A título de exemplo, o edifício da incubadora empresas tecnológicas Factory já tinha prometido abrir portas em 2018, mas o prazo foi deslizando até 2022, por causa da pandemia e de reforços estruturais.

Em declarações aos jornalistas, Miguel Fontes, diretor executivo da Start Up Lisboa, entidade gestora do Hub Criativo do Beato, assume que as obras têm sido "um puzzle gigante" composto por uma área de 35 mil metros quadrados.

Sofreu atrasos, não os nego. Alguns motivados pela pandemia, mas também porque, quando falamos de obras, ainda não foi descoberto um modelo de prazos que não deslizem demasiado", assume, sublinhando as dificuldades adjacentes à instauração de um complexo que está localizado na antiga Manutenção Militar no Beato.

Questionado se entende o horizonte temporal de Moedas para a "Fábrica de Unicórnios" como otimista demais, Miguel Fontes recusa comentar o assunto, destacando que "haverá, de uma forma ou de outra, condições para acolher" a ideia do autarca.

Em conjunto com a Factory, "que está numa fase de conclusão das obras da primeira parte do edifício", também será inaugurado um espaço central de alimentação, o "Praça" vai ocupar três edifícios do Hub – a antiga Fábrica das Carnes, a Oficina Auto e o Edifício Administrativo.