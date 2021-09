O eurodeputado social-democrata Paulo Rangel e o antigo vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva deram hoje os parabéns a Carlos Moedas pela vitória em Lisboa e “a todos os candidatos” do partido, sem referirem o líder Rui Rio.

Que grande orgulho Carlos! Na vitória do Carlos Moedas saúdo desde já todos os candidatos do PPD/PSD, todos sem exceção! Mais uma vez contribuíram decisivamente para um passo importante na afirmação e implantação do nosso partido”, escreveu Paulo Rangel no Twitter, durante a madrugada.