Um conjunto de personalidades, das áreas do direito à gestão, passado pelo jornalismo e a medicina, defende a marcação de eleições antecipadas, mas não a todo o custo.

“A marcação de novas eleições é preferível ao arrastamento da instabilidade, fragilidade e degradação das instituições políticas. A preparação dos programas e escolha dos candidatos, os vários debates e a campanha devem decorrer em tempo rápido mas razoável, sem precipitações que sempre frustrariam os objetivos de esclarecimento dos eleitores e de superação dos impasses políticos”, lê-se na carta aberta dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, onde é sublinhado que nem no pico da pandemia “se suspenderam ou aliviaram exigências democráticas”.

As personalidades que assinam a carta mostram preocupação com a possibilidade da democracia sair enfraquecida após esta crise política, lembrando os conflitos internos que decorrem em vários partidos e que é importante manter "o respeito integral pela igualdade de oportunidades e imparcialidade no tratamento de candidaturas", algo que passará por ser assegurado o tempo suficiente para o "decurso de um processo eleitoral interno livre e transparente", defendem.

Entre os assinantes desta carta aberta estão nomes como Abel Mateus, economista do Banco Mundial, Álvaro Nascimento, antigo chairman da CGD e professor universitário e Nuno Crato, antigo ministro da Educação e Ciência.

Recorde-se que esta quarta-feira, reúne-se o Conselho de Estado que irá debater a dissolução do Parlamento. O Presidente da República deverá anunciar a data escolhida para o país voltar às urnas esta quinta-feira.