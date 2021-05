Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto, lamentou esta terça-feira a decisão da juíza Maria Antónia Ribeiro, do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, de o levar a julgamento no âmbito do caso Selminho, acusando-o de favorecer a imobiliária da família, da qual era sócio, em detrimento do município.

Numa breve comunicação, esta tarde, Rui Moreira reafirmou a sua inocência, recordando que os acontecimentos a que se refere o processo aconteceram antes da sua eleição como presidente da autarquia:

É absolutamente inequívoco que não tive nada a ver com o processo", disse.

"Considero por isso um insulto e uma infâmia que eu pudesse ter beneficiado a minha família, tanto mais que como se sabe a minha família acabou por perder o terreno, já durante o meu mandato", sublinhou.

Apesar de estes serem "tempos perigosos", Rui Moreira afirma:

Este processo não interferirá na minha avaliação da minha recandidatura à Camara Municipal do Porto. Isso seria uma traição a tudo o que acredito".

"Desiludam-se pois os que esperam que este processo me afasta da minha determinação em continuar a lutar pela cidade do Porto", disse. "Acredito que a verdade prevalecerá."