Quais são as soluções de Catarina Martins, que se candidata a primeira-ministra nas eleições Legislativas de 6 de outubro, para resolver os problemas do país? Será que as respostas que deu na entrevista à TVI e TVI24 convencem os portugueses? Para 59% dos internautas que participaram no barómetro da TVI, a prestação do líder bloquista foi negativa.

Este barómetro teve um total de 3.449 participações.

Catarina Martins respondeu às perguntas do jornalista Pedro Pinto e também a várias questões colocadas pelo público que assistiu em estúdio ao programa "Tenho uma Pergunta Para Si".

No Twitter, os internautas avaliaram, ao longo da entrevista, as respostas dadas por Catarina Martins. Para isso, usaram a hashtag #CatarinaBEM ou #CatarinaMAL a cada resposta dada pelo líder bloquista.

Este barómetro mediu o sentimento do público no Twitter às respostas de Catarina Martins, em tempo real.

Neste barómetro foram apenas contabilizadas as hashtags usadas pelos internautas no decorrer da entrevista.