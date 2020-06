A coordenadora do BE, Catarina Martins, anunciou hoje que, se os avanços negociados com o Governo se concretizarem no Orçamento Suplementar, os bloquistas viabilizam o documento, dependendo o sentido de voto do aprofundamento das medidas.

A Mesa Nacional analisou as negociações e o caminho das negociações que tem sido feito para o orçamento juntamente com o Governo e aquilo que consideramos é que, a concretizarem-se os avanços que foram possíveis até ao momento - ou seja o prolongamento de todos os apoios de emergência até ao final do ano, avanços no ‘lay-off’, avanços no acesso ao subsídio de desemprego ou apoio na perda de rendimentos, avanços nas contratações no reforço do SNS e na proteção da habitação -, o BE deve viabilizar o Orçamento Suplementar", revelou aos jornalistas a líder bloquista após a reunião do órgão do partido.

O sentido do voto do BE, de acordo com Catarina Martins "dependerá do aprofundamento dessas medidas".

Questionada pelos jornalistas sobre o desejo manifestado na quinta-feira pelo primeiro-ministro, António Costa, de que este Orçamento Suplementar, que sairá do Conselho de Ministros de terça-feira, possa ser aprovado por unanimidade no parlamento, a líder do BE começou por referir que "há escolhas e ou se escolhe defender salários e quem vive do seu trabalho ou se escolhe defender lucros e o direito a distribuir dividendos aos acionistas".

Unanimidades em orçamentos é algo que seria estranho", contrapôs.

Apesar disso, Catarina Martins deixa claro que "este não é um Orçamento do Estado, mas sim um Orçamento Suplementar, que responde a uma situação de crise, muito pontual, como muitas necessidades".

Pela parte do BE, estamos a fazer o que podemos para contribuir para um orçamento que responda a todas as pessoas", assegurou.

Sobre aquilo que será preciso para que, mais do que viabilizar pela via da abstenção, os bloquistas possam votar a favor do documento, a coordenadora do BE explicou que isso "precisaria de um aprofundamento destas medidas".

A proposta ainda não foi entregue, mas a concretizarem-se as medidas, que aliás já foram públicas e que foram negociadas com o BE até agora, se essas medidas estiverem plasmadas no orçamento que for entregue no parlamento, seguramente que o BE viabiliza o Orçamento Suplementar", respondeu, perante a insistência dos jornalistas.

Catarina Martins deixou claro que o BE continuará a negociar, considerando que o "Governo tem todas as possibilidades de ir mais longe, para ter um combate mais decisivo à crise e para garantir os rendimentos de todos os trabalhadores neste país".

"Mantêm-se as vias negociais abertas e, portanto, temos ainda a abertura e estamos ainda a trabalhar para podermos ir mais longe para que ninguém fique excluído dos apoios de que precisa neste momento e para garantir que salários médios não continuam cortados pelo regime de lay-off porque isso significa empurrar para pobreza muitas famílias portuguesas", assegurou.

BE adia Convenção Nacional para a primavera de 2021

A Mesa Nacional do BE decidiu ainda adiar a XII Convenção do partido para a primavera do próximo ano devido à pandemia, tendo ainda determinado que o acampamento Liberdade e o Fórum Socialismo, a rentrée bloquista, não se realizarão.

Foi decidido terminar o processo convencional a que tínhamos dado início. A convenção não se realizará em outubro próximo”, explicou Catarina Martins.

Assim, para outubro ficará a decisão sobre a data da reunião magna do partido, nessa ocasião “com mais informações sobre a evolução da situação pandémica” e, se for necessário, “adaptando a forma como este debate tem sido feito no BE às novas necessidades”, disse a líder do partido.

“A Convenção Nacional realizar-se-á necessariamente na próxima primavera. Não será possível ser antes”, explicou aos jornalistas. A XII Convenção Nacional do BE estava marcada para 24 e 25 de outubro, no Porto.

Como sabem uma convenção não são os dois dias de votações finais, são todo o período de debate das moções políticas, da orientação do partido e não é possível fazer esse grande debate agora. Em outubro teremos mais dados e mais condições para decidir a data exatamente e também os processos", justificou.

Casos os surtos pandémicos estejam ultrapassados, será possível ter uma convenção, "ainda que num período mais tarde do que tinha sido pensado, mas nos termos normais, com os debates presenciais", referiu Catarina Martins.

Se a pandemia continuar, naturalmente não vamos adiar permanentemente a convenção mas vamos ter que ser capazes de introduzir, nos próprios regulamentos da convenção, alterações sobre a forma como se faz esse debate, permitindo, pelo menos, modelos mistos entre o presencial e o online, não para a convenção em si, mas para os processos de debate", antecipou.

Esta decisão, de acordo com a líder do BE, foi "muito consensual" na Mesa Nacional.

Ninguém defendeu que existissem condições neste momento para realizar a convenção e ninguém se opôs a este adiamento precisamente porque levamos muito a sério o debate interno", assegurou.

De acordo com Catarina Martins, a Mesa Nacional de hoje analisou a atividade do partido, recordando que "o BE adaptou muito a sua atividade neste período de confinamento", tendo recorrido a muitos mecanismos online para chegar às pessoas.

Este é o momento de aumentar a atividade presencial do BE Com toda a prudência, iremos retomar visitas, ações de rua, com os cuidados necessários para proteger a saúde e seguindo sempre as recomendações da Direção-Geral da Saúde", anunciou.

Sobre a não realização das "duas grandes iniciativas que Bloco de Esquerda costuma promover todos os anos no verão", ou seja o acampamento Liberdade e o Socialismo 2020, a líder do BE explicou que estas vão ser substituídas "por ações descentralizadas do ponto de vista regional, que permitam o encontro, o debate político, mas não ponham em causa a saúde e os necessários cuidados destes tempos".