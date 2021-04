O ex-Presidente da República Cavaco Silva não vai estar presente nas comemorações do 25 de Abril, no domingo, confirmou fonte do seu gabinete à TVI.

Cavaco vai faltar pelo segundo ano seguido às cerimónias na Assembleia da República.

Segundo fonte do gabinete, o ex-Presidente decidiu não comparecer para cumprir o dever geral de confinamento e evitar locais com muita gente.

Em março, Cavaco esteve na tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa e justifica agora a diferença com o facto de essa cerimónia apenas se realizar de 5 em 5 anos e não todos os anos, como o 25 de Abril.

Nessa altura, o ex-Presidente da República motivou alguma polémica, por ter saído da sessão antes da sessão de cumprimentos, porque "teve de regressar a casa".