A ex-líder do CDS-PP Assunção Cristas não será candidata nas próximas autárquicas à Câmara de Lisboa. A atual vereadora fez uma publicação na rede social Facebook, na qual apontou os três motivos por detrás desta decisão. Entre eles, "o discurso contraditório da direção do CDS".

Três razões essenciais pesaram na minha reflexão: a discordância da estratégia do CDS na negociação de uma coligação alargada com o Partido Social Democrata; o discurso contraditório da direção do CDS, que me considera simultaneamente responsável pela degradação do partido no último ano e uma boa candidata a Lisboa, somado ao parco interesse em falar comigo, num tempo e numa forma que fica aquém do que a cortesia institucional estima como apropriado; e os desafios profissionais que tenho pela frente", lê-se na publicação.