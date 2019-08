Assunção Cristas apresentou as medidas que o CDS pretende iplementar na próxima legislatura, colocando como prioridade a redução dos impostos. Abordando vários assuntos, vincou que o atual Governo podia ter ido mais longe nas reformas feitas. "Tenho uma Pergunta para Si" vai ser transmitido pela TVI ao longo das próximas duas semanas, em entrevistas com os líderes dos partidos políticos portugueses

A líder dos centristas insistiu que "é fundamental baixar os impostos das pessoas", acrescentando que é prioridade do partido a redução do IRS em 15% para todos os portugueses. O CDS defende ainda uma taxa de IRS mais baixa no interior do que no litoral. Em relação às empresas, Assunção Cristas propõe uma redução do IRC para 12,5% em seis anos, igualando os níveis praticados pela Irlanda.

Em termos económicos, a antiga ministra da Agricultura revelou que quer tornar o país mais atrativo a investimento estrangeiro, que resultará em mais postos de trabalho, que serão mais qualificados, segundo a própria.

Portugal continua muito afastado da média de competitividade europeia", referiu a política.

Confrontada com o bom desempenho económico do país durante a legislatura em vigência, Assunção Cristas defende que "perdemos a oportunidade de fazer reformas importantes" na administração pública. Dos excedentes registados pelo Estado, a centrista quer utilizar 60% para baixar os impostos.

No que à saúde diz respeito, Assunção Cristas referiu que o sistema da ADSE "trata os portugueses de maneira desigual". Em relação às parcerias público-privadas, "a preocupação do CDS é que o serviço funcione para os doentes", num Sistema Nacional de Saúde que deve servir a todos. Apesar de criticar o investimento do atual Governo na saúde, Assunção Cristas não revelou qual a percentagem do PIB que pretende gastar com a pasta.

Todas as pessoas devem poder descontar para um seguro público de saúde", afirmou.

Relativamente à questão da greve dos motoristas de matérias perigosas, Assunção Cristas refere que "é preciso mudar a lei da greve", colocando as culpas em António Costa.

Assistimos a uma telenovela com um protagonista principal: o primeiro-ministro", atirou.

O CDS apresenta-se a estas eleições legislativas depois de uma forte derrota nas eleições europeias, onde conseguiu apenas um deputado, depois de 6% dos votos. Na última legislatura, os centristas sentaram 18 deputados na Assembleia da República, depois de terem concorrido às eleições de 2015 em coligação com o PSD.