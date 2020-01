O candidato à liderança do CDS Francisco Rodrigues dos Santos arrancou este sábado, no 28.º congresso, em Aveiro, a maior ovação dos delegados, com um discurso inflamado, em defesa de um “partido popular interclassista” e com valores de direita.

Não vamos ser o Bloco de Esquerda da direita”, prometeu Rodrigues dos Santos, que recebeu a primeira salva de palmas de parte do congresso quando disse que estava ali “completamente solto e completamente livre”.

Que não tem padrinhos, não tem donos, não devem nada a ninguém nem é sucessor de ninguém”, afirmou.

E avisou que é preciso “impedir a falência da identidade” do CDS, que não é um partido abrangente (“catch all”) ou um “objeto político não identificado”.

Cada hesitação nossa é uma perturbação para os nossos eleitores”, avisou, ao reafirmar a “matriz democrata-cristã” e um partido “de compromisso e europeu”.

Antes e depois do discurso, o líder da Juventude Popular que também é candidato ao partido, foi aplaudido de pé por muitos congressistas, mais do que os outros candidatos, Abel Matos Santos, João Almeida, Filipe Lobo d’Ávila e Carlos Meira.